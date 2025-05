Mato Grosso do Sul e suas histórias é o novo programa da TV ALEMS

A TV do Legislativo inova em sua programação: Mato Grosso do Sul e Suas Histórias conta, a partir desta semana, casos lendários ocorridos em nosso estado. Em sua estreia, neste domingo (1º), a série de documentários relata a famosa aparição de um objeto voador não identificado (OVNI) no estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, durante uma partida entre Operário e Vasco da Gama em 6 março de 1982 pelo campeonato brasileiro.

A história é relembrada pelo jornalista Sérgio Cruz, que coletou ao longo dos anos diversos depoimentos de testemunhas do ocorrido além registros da imprensa local e nacional sobre o fato. De acordo com as notícias da época, mais de 24 mil torcedores presenciaram o surgimento do OVNI, que ficou por alguns minutos iluminando o céu da capital sul-mato-grossense, o que gerou uma das histórias mais relembradas pelos moradores da capital durante os próximos 40 anos.

A ocorrência de OVNIS em Mato Grosso do Sul, contudo, não é uma exclusividade dos eventos esportivos. Em suas pesquisas, o jornalista descobriu que mesmo antes da divisão do estado, relatos semelhantes já circulavam. No século XIX, o Almirante Augusto Leverger, que mais tarde se tornaria o Barão de Melgaço, escreveu em seu diário de viagem ter avistado um objeto em forma de globo que emitia luzes muito parecidas com as vistas pelos torcedores presentes no Morenão. Essa e outras histórias também serão contadas no episódio de estreia do programa.

Mato Grosso do Sul e Suas Histórias - O novo quadro da TV ALEMS é apresentado pelos jornalistas Paulo Radamés e Sérgio Cruz, que mostrarão histórias sul-mato-grossenses memoráveis registradas no livro Diário da História, publicado por Sérgio. Suas edições podem ser assistidas às terças (7h45), quartas (12h) e quintas-feiras (19h45), além dos domingos (12h30). Os episódios também podem ser assistidos pelo Youtube do Legislativo (link).