Mato Grosso do Sul sedia encerramento nacional do Maio Amarelo 2025

Nesta terça-feira (27), o maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal, será palco do encerramento nacional do Movimento Maio Amarelo 2025. O objetivo do evento é apresentar os resultados da mobilização em todo o País em prol de um trânsito mais seguro.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização que busca reduzir os acidentes e mortes no trânsito, por meio do engajamento da sociedade e do poder público. Criado a partir de uma iniciativa da ONU em 2011, e no Brasil a partir de 2014, o mês de maio tornou-se referência global para ações voltadas à segurança viária. A cor amarela foi escolhida por simbolizar atenção e advertência, como nas sinalizações de trânsito.

Mato Grosso do Sul foi escolhido para sediar o encerramento por sua atuação constante em ações educativas, especialmente intensificadas no mês de maio, além de ser o único estado brasileiro com todos os municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

O evento contará com a presença de autoridades e representantes de trânsito de todo o Brasil, como a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), o ONSV (Observatório Nacional de Segurança Viária) e o Ministério dos Transportes.

A abertura será marcada pela apresentação da peça teatral vencedora da etapa estadual do Prêmio Fetran MS 2024. Em seguida, será feito um balanço nacional das ações realizadas em 2025, com destaque para o impacto do movimento. A apresentação será conduzida por Paulo Guimarães, CEO do ONSV.

Para reforçar a importância de atitudes conscientes no trânsito, o apresentador, piloto de testes e Embaixador do Maio Amarelo, Cesar Urnhani, ministrará uma palestra especial com a temática: Qualidade de Vida e Segurança na Mobilidade.

O evento é uma realização do Observatório Nacional de Segurança Viária, em parceria com o Detran-MS, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Senatran e Ministério dos Transportes. A transmissão será ao vivo pelo canal do Detran-MS no YouTube.

Encerramento Nacional do Maio Amarelo 2025

Data: Terça-feira, 27 de maio

Horário: 14h30

Local: Bioparque Pantanal – Avenida Afonso Pena, 6277

Transmissão ao vivo: https://youtube.com/live/YshadNKx3Qk?feature=share

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Foto: Rachid Waqued