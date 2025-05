Caravina solicita reforma da E.E Coronel Ramiro Noronha, em Ponta Porã

Nesta terça-feira (27), o deputado estadual Caravina (PSDB) apresentou uma indicação à Secretaria de Estado de Educação solicitando a reforma completa da Escola Estadual Coronel Ramiro Noronha, localizada no município de Ponta Porã. A demanda foi encaminhada ao parlamentar pelo vereador Puka Valdez, que tem acompanhado de perto as dificuldades enfrentadas pela unidade escolar.

Apesar de ter iniciado suas atividades em 2022, o prédio onde a escola funciona é antigo e apresenta problemas estruturais, como rachaduras, janelas emperradas, má ventilação e ausência de climatização. As condições precárias têm impactado diretamente a rotina escolar dos 844 alunos matriculados, prejudicando o ambiente de ensino e aprendizagem.

Além das melhorias na infraestrutura física, o deputado também destacou a necessidade de investimentos em acessibilidade, biblioteca, laboratórios e recursos tecnológicos.

A indicação reforça o compromisso do parlamentar com a valorização da educação pública e com a busca por soluções que assegurem melhores condições para estudantes, professores e toda a comunidade escolar de Mato Grosso do Sul.