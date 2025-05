Comissão de Fiscalização recebe presidente do TCU nesta quarta-feira

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados recebe, nesta quarta-feira (28), o ministro Vital do Rêgo, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU). O encontro será realizado a partir das 10h30, no plenário 9. O convite atende a pedido do presidente da comissão, deputado Bacelar (PV-BA).

Em entrevista à Rádio Câmara, Bacelar destacou que a comissão e o TCU são parceiros na tarefa de acompanhar a aplicação dos recursos públicos e sugerir eventuais correções quando necessário. Ele lembrou que a comissão também está aberta a receber denúncias e representações por mau uso de dinheiro público.

O deputado explicou que vai ouvir técnicos da Câmara e do TCU para elaborar um plano anual de fiscalização e controle, que possa guiar os trabalhos da comissão.