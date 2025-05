ALEMS: Deputado reforça combate à violência sexual contra crianças e adolescentes

O deputado Professo Rinaldo (Podemos) abordou nesta manhã (27) na tribuna o combate contra a violência sexual. O parlamentar é autor de leis que protegem a criança e o adolescente em Mato Grosso do Sul e do Maio Laranja – Contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei 5118/2017, de autoria do então deputado Herculano Borges. “Fiz questão porque estamos comemorando o Maio Laranja, que se trata de um assunto que realmente nos entristece, e deixa todos os homens e mulheres do bem estarrecidos, e uma das primeiras leis de minha autoria, a Lei 3.707/2009, institui a Semana de combate à Pedofilia, em toda segunda semana de maio. Podíamos intitular esse crime como a mãe de todos os crimes, é inadmissível um adulto que deveria cuidar de um ser vulnerável e indefeso seja o próprio algoz”, destacou.

“Este crime transcende todas as questões, a acontece com incidência de mais de 60% no seio familiar, comumente o padrinho, o pastor, o professor, o padre, que tem a missão tão nobre de proteger, é que acaba sendo descoberto o criminoso. Temos gente de toda a pirâmide social, e no dia 18 de maio, uma menina de apenas 8 anos foi abusada sexualmente, assassinada e esquartejada no Espírito Santo, o que levou ao Congresso Nacional a instituir o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, continuou o parlamentar.

Professor Rinaldo Modesto detalhou o trabalho feito para a conscientização da sociedade quanto à proteção das crianças e adolescentes. “Todos nós da Assembleia Legislativa temos nos engajado nisso, uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, advogado e assistente social, entre outros, trabalha todos os entregando uma cartilha nas sete regiões de Campo Grande, que tem com prerrogativa ensinar às nossas crianças como se defender desse criminoso. Devemos ensiná-las que ninguém toque em partes íntimas delas, e nem que elas toquem em nenhuma pessoa, seja ela conhecida ou não, e também se houver troca também de carícias por presentes e doces”, explicou.

Rinaldo alertou para as mudanças no comportamento e vestimentas não condizentes com o clima, passíveis de identificação de algumas vítimas. “O uso de roupas compridas, mesmo no calor para esconder machucado ou queimaduras de repetição, mudanças bruscas de comportamento. A criança se torna mais agressiva, quieta, triste, padrões de humor ou sono diferentes, regressão no comportamento, atraso no desenvolvimento, comportamento hiper sexualizado, medo de algum parente ou alguém próximo da família, várias características identificam as possíveis vítimas e achem os possíveis algozes”, frisou.

Por fim, o deputado apresentou os números de violência sexual contra crianças e adolescentes registrados até agora. “É preciso que esse trabalho de conscientização seja permanente, foram 356 casos de crianças e 256 de adolescentes, vítimas de violência sexual. Números alarmantes que representam infâncias interrompidas, traumas irreparáveis e famílias devastadas. Reafirmamos nosso compromisso, os 24 deputados, com nosso trabalho desenvolvido mobilizamos ao longo de todo mês de maio, promovemos palestras educativas, rodas de conversa e ações de panfletagem, a iniciativa alcançou diretamente milhares de estudantes, educadores, pais e comerciantes, além de incontáveis diálogos, que, sem dúvida, plantaram sementes de proteção, vigilância e cuidado da nossa sociedade. Cada criança protegida é uma esperança renovada para o nosso futuro”, concluiu.

Denuncie

Para quem souber de algum caso de abuso ou exploração sexual de crianças ou adolescentes, deve-se utilizar o Disque 100 para denunciar. O serviço funciona 24 horas, tem a função de recebimento, encaminhamento e monitoramento de denúncias de violência contra crianças e adolescentes, a ligação é gratuita e o sigilo da informação e o anonimato são garantidos. Outros telefones são o da Polícia Militar, no Disque 190, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), no (67) 3323-2500, e na Delegacia de Atendimento à Mulher, na Casa da Mulher Brasileira, no número 4042 1324.