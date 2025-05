Zé Teixeira solicita reforma urgente de escola em Douradina

A situação precária das instalações da Escola Estadual Barão do Rio Branco, no município de Douradina, motivou o deputado Zé Teixeira a apresentar nesta terça-feira (27) uma indicação ao Governo do Estado solicitando a reforma da unidade de ensino.

No pedido de apoio encaminhado ao Poder Executivo Estadual, o deputado explica que o mais urgente é a viabilização das obras dos banheiros e do refeitório, conforme fotos encaminhadas pela diretora Janaína Spessoto Sais.

"A última intervenção foi há oito anos e, desde então, a estrutura vem sofrendo o desgaste natural do tempo. As instalações encontram-se em estado precário de conservação, comprometendo diretamente o bem-estar, a saúde e a segurança dos alunos e trabalhadores na educação", justifica o parlamentar.

Infraestrutura - O deputado Zé Teixeira também solicitou o apoio do Governo do Estado para garantir segurança na rotatória da rodovia José Florêncio da Silva, que dá acesso ao Distrito de Nova Esperança, no município de Jateí.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, vereador Robinho, o solo arenoso da região sofre com as chuvas, que sem a correta drenagem, estão causando o afundamento no centro da rotatória, necessitando de aterro. O local também precisa de sinalização viária, iluminação e instalação de redutores de velocidade.