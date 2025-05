Polícia Militar e Arauco Brasil recebem homenagem da Câmara Municipal de Paranaíba

Paranaíba-MS, 27 de maio de 2025— Em uma cerimônia marcada por emoção e reconhecimento, aCâmara Municipal de Paranaíbaconcedeu, na noite desta segunda-feira (26), umaMoção de AplausoaoProjeto Patrulha Mirim “Um Olhar para o Futuro”,desenvolvido no 13º Batalhão de Polícia Militar – Comando de Policiamento de Área 2 (CPA-2), e aos(as) profissionais da empresaAraucoque contribuíram diretamente para ainserção de jovens no mercado de trabalhopor meio do programaJovem Aprendiz.

A homenagem foi proposta pelovereador Andrew Robalinho da Silva Filho, atendendo a um pedido especial das mães dos alunos participantes do projeto, que reconheceram o impacto positivo da iniciativa na vida de seus filhos e na formação de cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro.

O evento, realizado no plenário da Câmara, destacou a parceria entre o13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba e a Arauco, que resultou na concessão de 18 vagas de aprendizagem para os patrulheiros mirins. A iniciativa reforça o compromisso conjunto com a responsabilidade social, o desenvolvimento juvenil e a formação cidadã.

Foram homenageados(as) os seguintes colaboradores(as) da Arauco:Sr. Reginaldo Alves Sene–Gerente de Pessoas;Sr. Márcio Roberto Couto–Coordenador de Meio Ambiente e Certificação Florestal;Sra. Julene Dal Libero–Coordenadora de Gestão de Pessoas; e as Analistas de Gestão de PessoasSra. Ariane Moreti de Souza Muniz,Sra. Bruna Maria Fagundes Nogueira eSra. Helen Ferreira Valim.Todos(as) receberam a Moção de Aplauso pelo apoio direto e significativo ao projeto.

A homenagem também se estendeu ao Comandante do 13º Batalhão,Tenente-Coronel Paulo Ribeiro dos Santos;ao Coordenador da Patrulha Mirim,Capitão Miguel Otair da Silva;aos instrutoresSargento PM Tiago Henrique do Nascimento Menezes e Cabo PM Jaqueline Alves Cardozoe aos monitoresRosane Catrine da Silva Pimentel e Matheus Castilho Queiroz, reconhecidos pelo comprometimento com a formação cidadã e profissional dos adolescentes atendidos pelo programa.

Para o 13º BPM, a honraria representa o reconhecimento público de um trabalho construído com dedicação e propósito.

“Esta Moção de Aplauso é também um símbolo de esperança para nossos jovens, que, com oportunidades reais, podem vislumbrar um futuro promissor”, destacou o comandante da unidade.

OTenente-Coronel Paulo Ribeiro dos Santostambém ressaltou a importância doapoio da administração municipal, sob a liderança do prefeito Maycol Henrique Queiroz Andrade, para o sucesso da iniciativa:

“O apoio da Prefeitura tem sido imprescindível para a implementação e continuidade da Patrulha Mirim. Tanto na logística quanto na disponibilização de material humano, a administração municipal tem se mostrado parceira fiel e comprometida com o futuro dos nossos jovens. Sem esse suporte, nada disso seria possível.”

A solenidade contou com a presença de autoridades municipais, representantes da empresa, familiares dos jovens patrulheiros e demais convidados. O clima foi de celebração e gratidão pelo impacto positivo gerado na vida dos adolescentes beneficiados.

Veja nossa galeria de imagens: