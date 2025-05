Após estudar separação dos Poderes, alunos visitam ALEMS para mais aprendizados

Os alunos do 5º ano do Colégio Tic-Tac & Instituto Penrabel passaram a manhã na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para continuar os aprendizados sobre a separação dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Eles visitaram as dependências e puderam acompanhar a sessão plenária.

Por proposição do deputado e presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), os 28 alunos foram acompanhados pela coordenadora geral Gisele Moreira Pinto de Lima, da auxiliar Miria Barbosa Gomes e da professora da turma, Charlene Silva Martins. O presidente anunciou a presença deles no Plenário Júlio Maia e disse que todos são bem-vindos à Casa do Povo e da Cidadania. "Sejam bem-vindos, muito bom ter alunos para conhecer o trabalho do Legislativo, pois aqui também é a Casa da Democracia Sul-mato-grossense", ressaltou.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS As visitas guiadas são gratuitas e podem ser agendadas por quaisquer grupos

Segundo a professora Charlene, os alunos estudaram há pouco tempo as funções de cada Poder. “Estarem aqui hoje é uma aula prática. Vão ver aquilo que leram nos livros. E para a formação do cidadão também será muito importante, a gente fala muito sobre o cidadão crítico, para saber onde buscar seus direitos, em quem votar, como votar e acompanhar. Falamos sobre a importância da democracia e eles também podem ir em busca de quem está disponível para ouvi-los”, ressaltou.

Nas dependências puderam observar a arte indígena exposta no saguão e encontraram uma das parlamentares da 24ª Legislatura. “Muito bacana essa participação, trazer para conhecer nossa a realidade e fui questionada pela falta de mulheres no Legislativo. Aproveitei e falei que aqui somos três mulheres, expliquei como é importante que saibam que aqui é a Casa do Povo e como precisam saber sobre representatividade e da necessidade de mais mulheres na política", contou a deputada Lia Nogueira (PSDB).

A aluna Alessandra Benco de Carvalho concordou. “Eu adorei visitar e não penso em entrar na política, mas a mulher, se ela quiser, ela pode entrar. Seria bom ter mais mulheres, porque se tem uma mulher e um homem, os dois podem ter ideias que juntas são melhores”, considerou. O aluno David de Oliveira disse foi um dia inesquecível. “Achei muito legal e muito importante, nunca vou esquecer”, disse.

As visitas guiadas são gratuitas e podem ser agendadas por quaisquer grupos, escolares ou não, com o Cerimonial do Legislativo pelo telefone: (67) 3389-6359/6233.