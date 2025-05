Condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Campo Grande

A Polícia Civil reforça que ações integradas e contínuas como as da Operação Caminhos Seguros 2025 têm resultado em prisões, apreensões e fortalecimento das redes de proteção às vítimas em todo o Estado. A população pode colaborar com informações por meio de denúncias anônimas ao Disque 100 ou pelo site da Instituição (www.pc.ms.gov.br).

A prisão de E.D.S. se insere no contexto da Operação Caminhos Seguros 2025, uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que visa o combate à violência sexual infanto-juvenil, especialmente no ambiente digital e em regiões consideradas vulneráveis.

A ação teve início a partir de investigações da Especializada conduzidas no município de Costa Rica, e se desenrolou na capital sul-mato-grossense, onde o suspeito foi localizado e capturado pelos policiais civis. Contra ele havia uma sentença condenatória definitiva, já transitada em julgado, com pena fixada em 9 anos de reclusão.

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), prendeu na manhã desta terça-feira (26), no bairro Tijuca, em Campo Grande, um homem identificado como E.D.S. (44), comerciante, condenado por Estupro de Vulnerável.

