Subea divulga programação de junho do Consultório Móvel

A Prefeitura de Campo Grande, através da Superintendência de Bem-Estar Animal (SUBEA) divulga a agenda de junho do consultório móvel veterinário. A iniciativa visa facilitar o acesso a serviços de saúde animal para a população, oferecendo consulta veterinária, vacina antirrábica, vacina polivalente (para caninos) vermífugo, carrapaticida, microchipagem. Além disso, oferece avaliação para castração em uma das clínicas credenciadas com a prefeitura, tudo de forma gratuita, para os tutores de cães e gatos.

A ideia é reforçar a importância dos cuidados preventivos, contribuindo para a saúde pública e o controle populacional de animais.

Os atendimentos serão realizados por distribuição de senhas, sendo 10 para consultas e 5 para castração, por período. Para atendimento, é necessário que o tutor leve documento com foto, comprovante de residência e o comprovante de cadastro no NIS atualizado nos últimos 24 meses. É importante que os tutores mantenham os animais devidamente contidos com coleiras ou em caixas de transporte.



Subea em Ação

Além do consultório móvel, a superintendência realiza ações pontuais em alguns pontos da cidade, sempre a convite de alguma outra secretaria municipal ou associação de moradores.

Essas ações ocorrem apenas em um dia, por um período, e levam os mesmos serviços ofertados no ônibus.



Confira os locais e datas de atendimentos em junho:

02/06 a 06/06 – Centro de Convivência Tijuca

Rua Piassanguaba, 1145 – Tijuca

>>8h às 11h / 13h às 15h

09/06 a 13/06 – Centro Comunitário Conj. União

Rua João Mizael Mamoré, 560 – Conj. União

>>8h às 11h / 13h às 15h

16/06 – Associação de Moradores José Abrão

Rua Armando Holanda, 230 – José Abrão

>>8h às 11h

17/06 – Arena Buracanã

Av. Carlinda Pereira Contar – Bosque da Esperança

>>8h às 11h

23/06 a 27/06 – Cras Renato Pereira Guedes

Av. Herálito Diniz Figueiredo, s/n – Estrela do Sul

>>8h às 11h / 13h às 15h

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra o ônibus do consultório móvel. E a imagem interna é arte gráfica da programação.