Investigado por crimes cibernéticos relacionados à exploração sexual infanto-juvenil é preso pela Polícia Civil em Costa Rica

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) prendeu nesta terça-feira (26), um homem identificado como M.N., investigado por crimes cibernéticos relacionados à exploração sexual infanto-juvenil na internet.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no município de Costa Rica, no contexto da Operação Caminhos Seguros 2025, uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública que visa intensificar o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o país.

Durante a ação, os policiais encontraram no aparelho celular do investigado Material de Abuso Sexual Infanto-juvenil (CSAM). O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia, junto com o equipamento eletrônico apreendido, que será submetido à perícia.

Segundo a delegada responsável pela investigação, Anne Karine, a operação demonstra o compromisso da instituição com a proteção da infância no ambiente virtual. “A Polícia Civil atua com rigor no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, especialmente no meio digital, onde muitas vezes os criminosos se sentem protegidos pelo anonimato. As ações da Operação Caminhos Seguros reforçam nossa resposta firme e coordenada contra essas práticas”, afirmou.

A Polícia Civil reforça que armazenar, produzir ou compartilhar material pornográfico infanto-juvenil é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com penas que podem chegar a seis anos de reclusão, além de multa.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque 100, nas delegacias locais ou por meio da Delegacia Virtual (www.pc.ms.gov.br).