Policiais civis prendem suspeito de ameaçar e perseguir ex-companheira em Itaquiraí

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Itaquiraí, cumpriu com êxito, nesta segunda-feira (26), um mandado de prisão preventiva expedido contra R.V.S.O., de 22 anos, investigado por perseguição e ameaça contra sua ex-companheira e os filhos dela — condutas caracterizadas no contexto da violência doméstica.

O caso ganhou atenção após a vítima relatar episódios contínuos de intimidação, mesmo após a concessão de medidas protetivas de urgência pelo Poder Judiciário. Ciente das restrições impostas, o autor ignorou as determinações judiciais e persistiu nas ameaças, colocando a integridade física e emocional da vítima e das crianças em risco.

Diante da reincidência e da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado. Após a decretação da ordem judicial, R.V.S.O. evadiu-se do município, o que exigiu da equipe policial um trabalho meticuloso e incansável de monitoramento e investigação.

Através de diligências ininterruptas e do empenho dos agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG), foi possível localizar e capturar o indivíduo enquanto transitava em via pública no bairro Nova Era, em Itaquiraí. A atuação da equipe foi fundamental para garantir a segurança da vítima e a efetividade da Justiça.

O autor permanece sob custódia na unidade policial de Itaquiraí, à disposição do Poder Judiciário, e aguarda audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate à violência doméstica e destaca o papel essencial das denúncias e da colaboração da população para o enfrentamento desses crimes.