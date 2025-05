Polícia Civil identifica suspeitos e de tentativa de homicídio contra jovem em Anaurilândia

Policiais civis da Delegacia Anaurilândia esclareceram uma tentativa de homicídio ocorrida contra um jovem de 20 anos, na tarde desta segunda-feira (26). Os policiais foram acionados após o rapaz dar entrada no hospital municipal, vítima de esfaqueamento.

A vítima, apesar de debilitada, conseguiu fornecer informações cruciais para a identificação dos agressores, com idades de 25, 31 e 35 anos. As equipes policiais iniciaram as buscas, que resultaram na localização e prisão em flagrante de um dos suspeitos, já identificado como um dos envolvidos no crime.

Conforme o delegado Lúcio Marinho, responsável pela investigação, as investigações prosseguem para localizar os outros dois indivíduos apontados pela vítima. “A Polícia Civil reforça seu compromisso com a justiça e a segurança da população, atuando com rigor para que todos os responsáveis sejam devidamente processados”, destacou.