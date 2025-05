Homem é preso por maus tratos contra animal doméstico em Santa Rita do Pardo

Na manhã desta segunda-feira (26), a Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo efetuou a prisão em flagrante de um homem suspeito de praticar maus-tratos contra animal doméstico.

Após o recebimento de denúncias relatando situação de maus-tratos, uma equipe policial se deslocou até o local indicado, onde encontrou um cão de porte médio/grande, de cor caramelo, em visível estado de abandono e sofrimento. O animal apresentava sinais de desnutrição, infestação por carrapatos e lesões aparentes em ambos os olhos, cuja causa ainda será apurada.

No local, os policiais identificaram o senhor A.V.P (65) como tutor do animal. Em seu depoimento, ele alegou ter se ausentado da cidade no período de 19 a 23 de maio, deixando supostamente vizinhos responsáveis pelo cuidado do cão. No entanto, não soube informar a identidade dessas pessoas, apresentando informações contraditórias.

Diante da situação de flagrante delito por maus-tratos, o suspeito foi imediatamente conduzido à Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante pelo crime.

O animal foi resgatado pela instituição de proteção animal SOS4Patas e já está recebendo os cuidados veterinários necessários.