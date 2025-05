Polícia Civil prende homem por posse irregular de munições em Paranaíba

Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba realizaram, nesta segunda-feira (26), a prisão em flagrante de um homem de 20 anos pelo crime de posse irregular de munições de arma de fogo.

A ação ocorreu durante diligências relacionadas à apuração de outro delito praticado na zona rural do município. No decorrer da investigação, os policiais civis, acompanhados pelos gerentes da propriedade, questionaram o indivíduo sobre seu possível envolvimento em outro crime. Durante a conversa, o suspeito admitiu espontaneamente que havia munições armazenadas em sua residência.

Com a autorização do próprio abordado, os policiais realizaram buscas na casa, localizada na região rural, encontrando 19 munições calibre .22, sem marca aparente. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba para a realização dos procedimentos de praxe.

De acordo com o delegado titular da 1ª DP de Paranaíba, Gustavo Fernal, a ação reforça o compromisso da Polícia Civil em agir de forma rápida e eficiente no combate à criminalidade. “Os trabalhos são realizados diariamente para garantir mais segurança à população, seja na cidade ou no campo. A atuação da equipe do SIG é fundamental para prevenir crimes e responder prontamente às denúncias. Destaca-se que a unidade segue atenta, fortalecendo a presença policial em todas as regiões de Paranaíba. A meta é proteger as pessoas e manter a ordem pública”, reforçou.