Zeca propõe criação de Frente para fiscalização e melhoria da Agricultura Familiar em MS

O deputado estadual Zeca do PT apresentou requerimento em sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Alems) solicitando a criação de Frente Parlamentar para acompanhar, fiscalizar, incentivar e melhorar a agricultura familiar em Mato Grosso do Sul.

A proposta de Zeca é que o grupo discuta e proponha políticas públicas relacionadas à agricultura familiar sul-mato-grossense, de modo que se concretizem melhorias efetivas para as condições de produção e geração de renda deste importante seguimento.

"A produção da agricultura familiar tem um papel fundamental na economia do Estado, sendo caracterizada pela diversidade de culturas, que a torna a principal responsável pelo fornecimento dos alimentos de qualidade que chegam à mesa da população, sendo de suma importância a que esta Casa de Leis seja protagonista na proposição de políticas públicas mais eficazes", ressalta o deputado e ex-governador.

Zeca destaca também as principais medidas que serão adotadas pela Frente Parlamentar em defesa da Agricultura Familiar na Assembleia Legislativa.

“Este Parlamento deve cumprir sua responsabilidade constitucional de fortalecer a legislação vigente, investir em infraestrutura rural, fortalecer o cooperativismo, ampliar o acesso ao crédito e a adesão aos programas de aquisição de alimentos, bem como, de assistência técnica especializada para o setor", complementa Zeca do PT.

O parlamentar enfatiza ainda o grande quantitativo de agricultores familiares em Mato Grosso do Sul, cruciais para a geração de renda e fornecimento de alimentos à população de Mato Grosso do Sul.

"Segundo estimativa da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), atualmente a agricultura familiar do Estado de Mato Grosso do Sul conta com cerca de 80 mil famílias produzindo, divididas principalmente em seis grandes polos espalhados por todas as regiões do Estado, além das comunidades indígenas e quilombolas, totalizando cerca de 61% do total de propriedades rurais com produção ativa em MS”, finaliza Zeca do PT.

Zeca será o coordenador desta Frente Parlamentar que já conta com a adesão dos deputados estaduais: Antonio Vaz (REPUBLICANOS), Caravina (PSDB), Coronel David (PL), Gerson Claro (PP), Gleice Jane (PT), Jamilson Name (PSDB), João Henrique (PL), Junior Mochi (MDB), Lia Nogueira (PSDB), Lidio Lopes (Sem Partido), Londres Machado (PP), Lucas de Lima (Sem partido), Mara Caseiro (PSDB), Marcio Fernandes (MDB), Neno Razuk (PL), Paulo Corrêa (PSDB), Paulo Duarte (PSB), Pedro Kemp (PT), Pedrossian Neto (PSD), Renato Câmara (MDB), Professor Rinaldo (PODEMOS), Roberto Hashioka (UNIÃO) e Zé Teixeira (PSDB).