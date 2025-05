Distrito no CE espera água do São Francisco para fim da seca e plantar

Na comunidade de Canabravinha, distrito de Palestina do Cariri – município de Mauriti (CE) - Albino Viana vive com a esposa e os três filhos. Agricultor familiar, ele produz mandioca, banana, milho e feijão e tem lutado contra a escassez de água.

É que mesmo estando próximo ao canal de integração do São Francisco, não consegue receber a água para irrigar sua produção.

“Para trazer água do canal e irrigar precisa de energia, mas fica muito caro. Então, a gente precisa de água de poço, mas tá cada vez mais profundo. Aí fica difícil de trabalhar. Vamos ter irrigação se cair água no açude de Quixabinha”, disse.

A barragem de Quixabinha é um dos locais que passam por reforma do governo federal para voltar a levar água aos moradores e agricultores da região . Uma espécie de obra complementar à transposição do São Francisco.

Nesta segunda-feira (26), o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, visitou a área que passou por obras de recuperação e quando estiver em pleno funcionamento, deve levar água a 45 mil pessoas na região .

O agricultor Albino tem esperança de que também haja investimento em energia solar para os pequenos produtores.

“Seria a melhor solução para nos ajudar aqui. Porque eu, como presidente de associação [de moradores] tentei até elaborar um projeto que conseguisse energia solar. Aqui a comunidade é muito carente e quando chega a conta de energia o pessoal acha muito caro. Dez metros cúbicos de água aqui, já paga R$ 50 e dez metros cúbicos é muito pouco para um sítio”, afirmou.

Água tratada

O ministro Waldez Góes também inaugurou um Sistema de Abastecimento de Água no distrito de Palestina do Cariri .

“As comunidades pequenas, os distritos do semiárido precisam ser atendidos e aqui em Mauriti é um grande exemplo disso. Nós inauguramos oito sistemas de abastecimento de água. Isso é dignidade, é vida”, ressaltou.

Atualmente, os moradores de Palestina do Cariri recebem água dia sim, dia não . A expectativa de Damiana da Silva é que a obra mude a realidade.

“Desde pequena eu convivo com a seca. A água falta. E agora, devido à transposição, eu creio que a água vai chegar no Ceará”.

Segundo o governo federal, o sistema de abastecimento de Mauriti deve beneficiar cerca de 32 mil pessoas . Ao todo, são 24 sistemas, dos quais 16 já foram entregues , com investimentos totais de R$ 126,1 milhões, sendo R$ 112,4 milhões do Ministério da Integração e R$ 13,3 milhões do estado do Ceará.



As visitas e inaugurações fazem parte da Comitiva Caminho das Águas, que está percorrendo municípios beneficiados pelo Programa de Transposição do Rio São Francisco nos estados de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte .

* Repórter da TV Brasil e fotógrafo da Agência Brasil viajaram a convite do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.