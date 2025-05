Comissão de Minas e Energia debate continuidade das obras de Angra 3

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (27), audiência pública para discutir a continuidade das obras de Angra 3.

O debate atende a pedido do deputado Julio Lopes (PP-RJ) e será realizado no plenário 14, às 10 horas.

O Brasil tem duas usinas de energia nuclear: Angra 1 e Angra 2, localizadas no município de Angra dos Reis (RJ). Elas são responsáveis pela produção de, aproximadamente, 3% do total da energia gerada no País.

Angra 3, em construção desde 1981, será a terceira usina da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Atualmente, as obras estão paralisadas.

De acordo com o parlamentar, a conclusão da obra é um tema estratégico para a segurança energética do Brasil. Ele quer transparência em relação ao cronograma, aos custos, ao modelo de financiamento e ao impacto no setor elétrico.

"A audiência pública proporcionará um espaço de diálogo entre governo, setor produtivo e sociedade civil, garantindo maior clareza sobre os desafios e soluções para a conclusão do empreendimento", afirma Lopes.