Polícia Militar cumpre dois mandados de prisão em Sonora

Coxim (MS) – A Polícia Militar cumpriu dois mandados de prisão, em ações distintas realizadas nos dias 24 e 25 deste mês em Sonora.

As prisões foram efetuadas pelas guarnições de serviço, com apoio de informações da Polícia Civil e atuação rápida dos militares.

No primeiro caso, ocorrido no dia 24, a equipe de serviço recebeu informações da Polícia Civil sobre a presença de um indivíduo foragido circulando pela cidade. Diante da denúncia, os policiais intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar o suspeito de 42 anos na Rua das Jabuticabas. Durante a abordagem, foi realizada a checagem no Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), que confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Já na noite de ontem (25), os militares foram acionados para atender uma ocorrência de furto de celular. A solicitante, de 27 anos, informou que o aparelho de seu namorado havia desaparecido e que um indivíduo estava exigindo a quantia de R$ 200,00 como recompensa para devolvê-lo. A guarnição rapidamente localizou o suspeito de 39 anos na Avenida do Povo, em posse do celular, que foi reconhecido pela vítima.

Durante a identificação do autor, os policiais perceberam que ele tentava se passar por outra pessoa. Após uma checagem minuciosa, foi descoberto que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Comarca de Rondonópolis-MT. O homem foi preso não apenas pelo mandado em aberto, mas também autuado em flagrante pelo de furto.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM