Plenário analisa criação do Dia Marielle Franco - Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos; acompanhe

O Plenário da Câmara retoma agora a votação do projeto que institui o Dia Marielle Franco - Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos (14 de março). Estão em votação três destaques que podem alterar pontos do texto.

Trata-se do Projeto de Lei 6366/19, do ex-deputado David Miranda e outros nove deputados do Psol. O texto-base da relatora, deputada Benedita da Silva (PT-RJ), foi aprovado em Plenário no último dia 5.

O dia 14 de março é a data em que a vereadora do Rio de Janeiro e seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados em 2018.

