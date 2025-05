Capacitação em parceria com a Sesau transforma a cultura de combate à dengue em unidades da SAS

O combate e conscientização sobre os perigos da dengue, chikungunya e zika, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti vem transformando a realidade das mais de 30 unidades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS). O sucesso da prevenção é fruto da parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio do Programa “Integrado Intersetorial de Colaborador Voluntário”, organizado pela Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais.

Criado em 2016, o Programa tem como foco a realização anual de capacitações direcionadas aos servidores da gestão com o objetivo de transformá-los em colaboradores para atuarem como agentes multiplicadores no combate ao Aedes aegypti. Eles são treinados para identificar e eliminar potenciais focos do mosquito dentro dos ambientes institucionais.

Nesta segunda-feira (26) foi a vez de profissionais que atuam nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras), Centros de Convivência, Centros de Convivência do Idoso e unidades de acolhimento participarem da capacitação que destacou temas como arboviroses, biologia do vetor, sinais, sintomas e doenças associadas, identificação de criadouros e criadouros, cuidados e práticas de prevenção. A ação contou com o apoio da Superintendência de Gestão do Suas.

Participando da ação pela segunda vez, a coordenadora do Cras Aeroporto, Marilena Bestete Gonçalves Verbiski acredita que a capacitação anual fortalece o compartilhamento de informações e contribui com o preparo de profissionais recém-admitidos na gestão. “A gente costuma ficar mais atento nas questões de prevenção e ao longo do tempo percebemos que tem ampliado a conscientização da comunidade porque esse é um trabalho que se faz aos poucos”, ressaltou a coordenadora.

Ela também acrescentou que o Cras trabalha em parceria com a unidade de saúde do bairro, por isso os agentes sempre buscam levar atividades diferenciadas para as crianças para reforçar as orientações quanto ao combate do mosquito. “O pessoal sempre leva uma maquete ou propõe algo novo para chamar a atenção das crianças, afinal são elas as principais multiplicadoras das informações”, disse.

Educação contínua

Chefe de serviço de ações intersetoriais e gerente de programas da Sesau, Marcos Luiz de Oliveira, concorda que tem havido uma mudança de comportamento dos profissionais que atuam nas unidades. “Houve, sim, mudanças significativas, porque anteriormente o controle era realizado apenas pelos agentes e hoje as instituições entenderam que o combate ao mosquito é uma responsabilidade de todos. Então esse fortalecimento anual desse treinamento, é fundamental para ter essa conscientização sempre em dia e multiplicar para as famílias”, pontuou.

Além dos servidores da gestão municipal, os técnicos da Sesau capacitam profissionais de diversas instituições parceiras e órgãos públicos, como o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, a rede Sesc e policiais militares. Para reforçar a capacitação, a Sesau mantém um programa constante de palestras em escolas e entidades para orientação da população, incluindo o trabalho diário de visitas de agentes de endemias em imóveis, que fazem o controle mecânico dos focos.

A secretária-adjunta da SAS, Inês Mongenot, frisou a importância da capacitação anual. “Todo ano a gente tem que lembrar que precisamos ficar atentos porque temos uma responsabilidade muito grande pelo nosso local de trabalho e pela comunidade que utiliza esse equipamento, por isso é fundamental reforçar sempre essas orientações”, afirmou.

O programa

O programa “Integrado Intersetorial de Colaborador Voluntário” é mais uma das estratégias que foram implementadas no município de Campo Grande, para o combate ao mosquito Aedes aegypti. A ferramenta é considerada referência na cooperação ao congregar esforços no controle da proliferação do mosquito, no âmbito interinstitucional.

A iniciativa nasceu com objetivo de instituir a cultura da prevenção, implementando ações compartilhadas entre o poder público e privado, propiciando às empresas envolvidas no processo condições para desenvolverem de modo eficiente o programa de prevenção evitando as doenças de caráter endêmico e epidêmico.

Desde a implantação do programa, a equipe de gerenciamento técnico do município tem realizado capacitações com os servidores das instituições que fizeram a adesão, buscando multiplicadores no controle de vetores em Campo Grande.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A expansão do Programa Colaborador Voluntário tem fortalecido a capacidade do município no controle das arboviroses, com atuação descentralizada e contínua, reduzindo a necessidade de alocação permanente de equipes da vigilância em cada instituição, otimizando recursos e ampliando o alcance das ações.

Com um enfoque teórico e prático, a capacitação desenvolve nos participantes uma percepção aguçada dos riscos ambientais e permite que cada colaborador atue como um agente de endemias dentro da própria instituição.

“A atuação conjunta da Secretaria de Assistência Social com a Secretaria de Saúde é fundamental para ampliar a conscientização da população, envolver a comunidade de forma mais efetiva e fortalecer as ações de combate à dengue. Essa parceria permite uma abordagem mais abrangente, promovendo campanhas educativas, mobilizando os moradores para eliminar criadouros do mosquito e oferecendo suporte às famílias mais vulneráveis”, concluiu a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento.

#ParaTodosVerem As imagens mostram a capacitação de servidores.