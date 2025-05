CDH pode votar projeto que impede candidatura de agressores de mulheres

A pauta da CDH também inclui projetos de lei sobre o uso das receitas com multas em favor das pessoas com deficiência ( PL 6.562/2019 ); cotas para estagiários negros ( PL 4.116/2021 ); titulação de terras para mulheres na agricultura familiar ( PL 810/2020 );mulheres em situação de alcoolismo ( PL 2.880/2023 ); entre outros.

“Entre 2022 e 2023, as taxas de registro de diferentes crimes cometidos contra mulheres aumentaram, incluindo as agressões em contexto de violência doméstica. Quase 260 mil mulheres foram vítimas desse tipo de agressão em 2023, o que indica crescimento de 9,8% em relação a 2022”, aponta Dorinha em seu relatório.

A autora desse projeto é a senadora Augusta Brito (PT-CE). A matéria já conta com relatório favorável da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), que ressaltaa intenção da proposta de evitar que agressores de mulheres ocupem posições de poder na política.

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) tem reunião marcada para esta quarta-feira (28), às 11 horas. Na sua pauta, com 20 itens , está o projeto de lei que impede os condenados por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher de concorrer em eleições ( PLP 197/2024 ).

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.