Funsat Itinerante fecha etapa de cadastramentos com 580 atendimentos

Com cinco dias de agenda e a visita a seis CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), em áreas de Campo Grande, as primeiras edições do PRIMT Itinerante foram um sucesso. O Projeto do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho teve bateu seu recorde histórico de atendimentos, totalizando 580. Nesta segunda-feira (26), os atendimentos foram realizados nos CRASs do Canguru e Moema resultando em 181 atendimentos somente hoje.

“Números que falam por si, demonstrando o acerto em ouvirmos a população quanto a esse apelo. Estratégia bem confirmada na execução do PRIMT Itinerante, em ações que validam ainda mais o nosso compromisso no programa de atender bem as pessoas”, citou, o diretor-presidente da Funsat (Fundação Social do Trabalho), no balanço das atividades, que reuniu 580 atendimentos.

De acordo com a organização da etapa de triagens, o resultado registrado em cada região foi o seguinte: em 20 de maio, o CRAS Aero Rancho realizou 152 atendimentos; em 21 de maio, o CRAS Vida Nova contabilizou 122 atendimentos; em 22 de maio, o CRAS Noroeste atendeu 72 pessoas; em 23 de maio, o CRAS Vila Gaúcha somou 53 atendimentos; e, por fim, hoje foram registrados 122 atendimentos no CRAS Canguru e 59 no CRAS Moema.

Na última chamada para análise de inscrições, Ari Tavares da Silva (59 anos) foi até o Itinerante da Fundação para tentar uma vaga no programa. “Só consegui porque foi na minha região. Desempregado, o dinheiro fica contado pra tudo, e se fosse lá no Centro não daria para concorrer”, falou o morador do Jardim Los Angeles.

Suellen da Conceição veio do Lagoa Dourada para a ação. “Excelente a proposta da Funsat. Mais perto de casa, é muito melhor, pois deu pra vir de forma mais organizada para a fila. E achei o atendimento muito bom também”, explicou a candidata, de 25 anos.

Já do Universitário partiu bem cedo Guynnyver Ellen Almeida (21 anos). “Era o último dia, por isso escolhi chegar antes do portão abrir. E, no final de semana, cuidei de reunir toda a documentação que pedem. Espero que dê certo essa seleção”, avaliou, confiante com a experiência.

Mesmo bairro onde reside Ericka Ferreira Crivelaro Pires, candidata que buscou no CRAS Moema a sua avaliação. “Quando teve esse ano lá na Funsat, não consegui ir. Fica complicado ir lá no Centro, tanto para garantir a senha quanto pelo tempo do atendimento. Aqui não, foi tudo muito rápido e bem orientado”, disse a candidata de 26 anos.

Para Rafael Recaldes Dias (22 anos), o caminho foi das Moreninhas até a triagem do Serviço Social da Funsat. “Vim pronto para ser aprovado. Na televisão vi sobre o quanto é importante ter a documentação certa e estar no perfil. Senão, vir para a fila não adiantaria nada. Preciso do PRIMT para trabalhar e também melhorar meu currículo”, contou.

De mais longe, veio João Silvio dos Santos. “Lá na minha região divulgaram bastante sobre todas as ações deste cadastramento do PRIMT. Porém, o único dia que pude comparecer foi nesta segunda-feira. Tomara que continuem com essa alternativa de levar esse atendimento aos bairros sempre”, comentou o morador do Anhanduizinho, de 53 anos.

Proposta que também Evelyn Lietty (21 anos) aprova como tendência. “Mais bairro e menos centralização dos serviços. Pra mim, foi fundamental ter acesso a esse cadastramento na minha região. E acredito que outras pessoas também tenham gostado desta alternativa. Gostaria que a Prefeitura mantivesse esse compromisso”, disse a candidata da Comunidade Homex, na primeira tentativa de entrar no PRIMT.

Segundo a diretora social e de Empreendedorismo da Funsat, Catyuce Thays Silva de Lima, os concorrentes às 300 vagas do Cadastro Reserva devem agora ficar atentos a duas datas.

“No dia 28 de maio, quarta-feira, faremos a divulgação da lista das inscrições aprovadas. Relação que, após prazo para recursos, antecede a convocação oficial para a inserção no programa. Esta comunicação será feita também pelo Diogrande, na segunda-feira, dia 2 de junho. Aconselhamos também que o candidato busque orientações no CRAS mais perto da sua casa”, avisa.

Para mais informações sobre questões do PRIMT, entre em contato pelo telefone (67) 4042-0585, no ramal 5933 (Serviço Social), das 7h às 11h e das 13h às 17h. O setor responsável pelo programa fica no 2º andar da sede da pasta, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

#ParaTodosVerem As imagens mostram os atendimentos e os entrevistados Ari Tavares da Silva (Camisa Palmeiras), Suellen da Conceição (blusa preta), Guynnyver Ellen Almeida (blusa preta pinta no rosto), Ericka Ferreira Crivelaro Pires (blusa azul), Rafael Recaldes Dias (moletom), Joao Silvio dos Santos (camisa branca listrada) e Evelyn lietty (blusa roxa).