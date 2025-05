CRE faz audiência para discutir estratégia do Brasil diante do protecionismo dos EUA

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) recebe especialistas em comércio exterior para debater os desafios das novas regras do comércio internacional, marcadas pela elevação dos impostos de importação nos Estados Unidos. A audiência pública está marcada para esta quinta-feira (29), às 10h

No requerimento de realização da audiência ( REQ 10/2025 — CRE ), o presidente da CRE, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), citou as decisões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que elevaram as tarifas de importação da maioria de seus parceiros comerciais, afetando o Brasil e gerando “uma inflexão importante nas regras de comércio internacional”. Em sua opinião, as tarifas já impactam todos os setores de exportação brasileiros, e cabe ao Congresso ouvir esclarecimentos sobre como o país tem feito negociações para enfrentar o protecionismo externo.

“O Brasil precisa estar preparado para enfrentar os atuais desafios do sistema de comércio internacional, de modo a resguardar a competitividade de suas cadeias produtivas e os empregos a elas associados”,argumenta Nelsinho.

O vice-presidente da República e ministrodo Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços,Geraldo Alckmin, estava na lista de convidados,e será representado por Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do ministério. Estes são os outros convidados: