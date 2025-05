Chico Rodrigues diz que CBF inicia nova fase para o futebol

Durante pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (26), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) celebrou a escolha do médico roraimense Samir Xaud, de 41 anos, como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O parlamentar afirmou que a chegada de um representante da Região Norte simboliza uma ruptura no histórico de centralização do comando da entidade. Rodrigues destacou a trajetória de Xaud como gestor da Federação Roraimense de Futebol e argumentou que o novo dirigente está preparado para liderar uma nova fase no futebol brasileiro.

— Isso é simbólico porque rompe com um ciclo de centralização e abre espaço para uma gestão mais inclusiva, mais democrática e mais próxima da realidade de todas as federações estaduais. Sami Xaud representa uma renovação não apenas de rosto, mas de ideias, de propósitos e de compromisso com um futebol mais justo, mais transparente e verdadeiramente nacional. Um cidadão que, com coragem e competência, deixou sua marca no futebol de Roraima, e agora tem a oportunidade de transformar a realidade do futebol em todo o território nacional — declarou.

O senador ressaltou que o futebol brasileiro precisa de unidade e que a escolha de Xaud, apoiada por 26 das 27 federações estaduais, reflete o interesse da maioria. Ele defendeu que o Congresso Nacional acompanhe a atuação do novo presidente, nesta nova fase da entidade, para assegurar uma gestão mais ética e conectada com os interesses do futebol nacional.

— O futebol é mais do que um esporte em nosso país, é identidade, é cultura, é paixão. Que ele [Xaud] tenha sabedoria para conduzir esse gigantesco desafio e que nós, representantes do povo, sigamos atentos, vigilantes e, acima de tudo, colaborativos, para que o futebol brasileiro retome seu protagonismo dentro e fora do campo — disse Rodrigues.