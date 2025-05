Polícia Civil prende em flagrante homem teria agredido sua convivente por horas

Na manhã desta segunda-feira (26), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba, prendeu em flagrante um homem suspeito de submeter sua companheira a agressões físicas violentas e contínuas durante toda a madrugada.

A prisão ocorreu após a vítima procurar atendimento na Santa Casa e relatar os episódios de violência. Ela apresentava lesões visíveis, principalmente no pescoço e cabeça, além de referir dores na região abdominal e torácica, onde teria sido atingida por uma barra de ferro. De acordo com seu depoimento, as agressões começaram ainda no domingo (25) e só cessaram por volta das 6h da manhã de hoje, quando o autor saiu para trabalhar.

A equipe da DAM, em diligências, foi acionada pela Primeira Delegacia e imediatamente se dirigiu à unidade de saúde, onde colheu os relatos e registrou as lesões com autorização da vítima. Em seguida, os policiais localizaram o suspeito em frente à residência do casal, momento em que foi realizada a abordagem e dada voz de prisão. O homem, que cumpre pena em regime de monitoração eletrônica (tornozeleira eletrônica), foi encaminhado à Delegacia da Mulher para as providências legais.

A Polícia Civil destaca que a atuação rápida e coordenada entre as delegacias demonstra o compromisso contínuo da instituição na proteção das mulheres e meninas vítimas de violência e no combate rigoroso aos crimes de gênero.