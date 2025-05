37º Jogos Escolares de Campo Grande destacam talentos da Ginástica Artística

No último sábado (24/5), a categoria de Ginástica Artística Feminina e Masculina marcou presença no 37º Jogos Escolares de Campo Grande, reunindo 34 atletas, 27 do feminino e 7 do masculino, das categorias A e B. A competição, realizada com apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), contou com a participação de 22 unidades escolares das redes municipal, estadual e particular.

As provas femininas incluíram as modalidades de Salto sobre a Mesa, Paralelas Assimétricas, Trave de Equilíbrio, Solo e Individual Geral. Já os atletas masculinos competiram nas modalidades de Solo, Argola, Cavalo, Salto, Paralelas Assimétricas, Barra Fixa e Individual Geral.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Estiveram presentes no evento, profissionais de educação física representantes das escolas participantes, além de cerca de membros da Federação de Ginástica Artística de Mato Grosso do Sul, incluindo a presidente Suzana Nazaret Dolabani Leite e a coordenadora do Centro de Formação de Atletas e Treinadores (CEFAT), Elaine Mitsuko. A Funesp também foi representada pelo diretor da DDEL (Diretoria de Desenvolvimento de Esporte e Lazer), Rafael Presotto.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, destacou o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento esportivo. “A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp, tem investido de forma contínua no esporte infantojuvenil. Nosso objetivo é garantir estrutura, formação e oportunidades para que crianças e jovens possam se desenvolver por meio do esporte. Parabenizo todos os atletas pela dedicação, os profissionais envolvidos e, especialmente, a equipe da Funesp pelo empenho na organização e promoção dos Jogos Escolares”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Os atletas campeões garantirão vaga para representar Campo Grande nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, evento classificatório para a fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude.

Confira os resultados da Ginástica Artística nos 37º Jogos Escolares de Campo Grande: