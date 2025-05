Ação da Polícia Civil resulta na prisão de suspeito por tentativa de homicídio em Anaurilândia

Policiais Civis prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (26), um jovem de 22 anos, suspeito de tentativa de homicídio com golpes de faca contra outro indivíduo no bairro Jardim Esperança. A prisão ocorreu poucas horas após o crime, graças ao trabalho coordenado das equipes da Delegacia de Polícia de Anaurilândia.

A vítima foi socorrida ao hospital com múltiplas perfurações por arma branca. Embora tenha inicialmente se recusado a colaborar, informações prestadas por familiares permitiram a identificação dos autores. Diligências imediatas resultaram na localização dos suspeitos, sendo que um deles confessou o crime e indicou o paradeiro da arma utilizada.

A Polícia Civil também realizou perícia no local, exames de corpo de delito e garantiu a preservação da cena do crime. O caso foi tipificado como tentativa de homicídio com possível excesso doloso em legítima defesa.

A autoridade policial responsável solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva, destacando a gravidade dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública. O suspeito permanece custodiado e à disposição da Justiça.