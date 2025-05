Polícia Civil avança na utilização de recursos tecnológicos no combate aos crimes

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul dá mais um passo importante na modernização de suas atividades investigativas com a adoção do software MEDI – Materializador de Evidências Digitais e Informáticas, fruto de um Termo de Cooperação Técnica celebrado com o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO).

Desenvolvido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPGO), o MEDI é uma ferramenta de coleta automatizada de provas digitais, essencial para garantir a integridade, autenticidade e cadeia de custódia dessas evidências, que muitas vezes são frágeis e suscetíveis a alterações. Com o uso do software, a Polícia Civil poderá materializar dados eletrônicos de forma forense e segura, elevando o grau de confiabilidade das provas obtidas em investigações.

A parceria entre a PCMS e o MPGO reflete a crescente necessidade de integração tecnológica no serviço público, especialmente nas atividades de Polícia Judiciária. A adoção do MEDI é mais do que uma inovação técnica — é uma resposta estratégica às exigências da legislação vigente, que incentiva o uso de meios eletrônicos para garantir eficiência, transparência e economia na administração pública.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul instituiu a conversão de processos administrativos físicos para digitais em todo o Estado, como parte de uma estratégia ampla de modernização e sustentabilidade da gestão pública. Esse processo, que avançou ao longo de 2023 e 2024, entrou em sua fase final de implementação e representa um marco na consolidação dos pilares da atual gestão: Inclusivo, Próspero, Verde e Digital.

A adoção do software MEDI – Materializador de Evidências Digitais e Informáticas pela Polícia Civil se insere diretamente nesse contexto de transformação. Ao garantir uma coleta digital automatizada, segura e juridicamente válida de provas eletrônicas, o MEDI promove inclusão e acessibilidade, ao permitir que os procedimentos policiais sejam mais eficientes e abrangentes; contribui para um Estado mais próspero, ao otimizar recursos públicos e reduzir custos operacionais; reforça o compromisso verde, ao eliminar o uso excessivo de papel e deslocamentos físicos; e, acima de tudo, fortalece a construção de um governo verdadeiramente digital, com serviços integrados, transparentes e alinhados às melhores práticas de governança pública.

Ao incorporar ferramentas modernas como o MEDI, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul fortalece sua atuação frente aos crimes digitais e reafirma seu compromisso com a legalidade, a eficiência e a responsabilidade ambiental. A utilização da tecnologia na coleta de evidências digitais representa um avanço na qualificação das investigações, ao mesmo tempo em que assegura maior rigor técnico na preservação das provas e na observância das garantias legais.