Polícia Civil prende indivíduo por posse irregular de arma de fogo e munições em Dourados

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), prendeu na manhã de sexta-feira (23), um homem de 49 anos por posse irregular de arma de fogo e munições. A prisão ocorreu após denúncia anônima informando que o morador de um imóvel na Rua Vinte de Dezembro, bairro Jardim Água Boa, em Dourados-MS estaria envolvido com o comércio ilegal de armas de fogo.

Com base nas informações, foram realizadas diligências que resultaram na identificação do suspeito. Na data dos fatos, por volta das 10h, os policiais civis abordaram o indivíduo no momento em que retornava à residência.

Após autorização por escrito, foi realizada vistoria no imóvel, onde foram apreendidos um revólver calibre .38 desmontado, duas garruchas aparentemente de calibre .22, dezoito munições calibre .38, uma munição calibre .32, trinta e seis munições calibre .22, duas armas de ar comprimido e diversas peças relacionadas a armamentos. Durante a diligência, foram identificados veículos e motores em manutenção, além de peças automotivas espalhadas na calçada e em área de reserva ambiental em frente ao imóvel.

O autor declarou trabalhar como mecânico e informou que recebe, com frequência, ferramentas, armas de fogo e veículos com documentação irregular como parte de negociações comerciais. O material foi apreendido e encaminhado à sede da DEFRON.

Denúncias para a DEFRON podem ser feitas pelo número: (67) 99633-7982. O sigilo é garantido.