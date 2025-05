Comissão aprova ampliação de equipamentos de mamografia do SUS nos municípios

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê a ampliação das unidades que realizam mamografias e exames de triagem pelo SUS, a fim de garantir rapidez no atendimento.

Segundo a proposta, será aprovado regulamento sobre diretrizes para a distribuição e instalação de equipamentos de mamografia nos estados e municípios, considerando a densidade populacional e as necessidades epidemiológicas locais, com vistas a promover a equidade no acesso aos serviços.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Dr. Zacharias Calil (União-GO), ao Projeto de Lei 5821/23 , da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). A proposta original prevê, no mínimo, um mamógrafo para municípios com número igual ou superior a 180 mil habitantes, mas esse dispositivo foi retirado pelo relator.

“A imposição de número mínimo por município contraria o ordenamento jurídico da saúde e invade a competência de outros níveis de governo”, explicou o relator.

Ele concordou, no entanto, com a ideia da autora de que sejam regulamentadas diretrizes para a distribuição e instalação de mamógrafos nos entes federados, considerando sua densidade populacional e as necessidades epidemiológicas locais. “Isso pode contribuir para reforçar as redes de atenção à saúde, incentivar a pactuação entre municípios e otimizar o uso dos equipamentos”, afirmou Calil.

Próximos passos

O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.