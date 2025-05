Polícia Civil cumpre mandado de prisão definitiva em Coxim por Estupro de Vulnerável

As diligências da Operação Caminhos Seguros seguem em andamento por todo o Estado.

A prisão é resultado de ações integradas e contínuas voltadas ao enfrentamento da violência sexual infantojuvenil, reforçando o compromisso da Polícia Civil com a efetivação da justiça e a proteção das vítimas.

O preso, identificado pelas iniciais J.E.C., de 62 anos, foi localizado no bairro Santa Maria, na cidade de Coxim. Contra ele havia sentença condenatória definitiva, com pena de 24 anos de reclusão em regime fechado, pelo crime de Estupro de Vulnerável.

Na manhã desta segunda-feira (26), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), cumpriu mais uma prisão definitiva no interior do Estado durante a Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça.

