Região do Santa Emília recebe edição do Mutirão Todos em Ação neste sábado (31)

Campo Grande será palco de mais uma importante mobilização social neste sábado, 31 de maio. Desta vez, é a comunidade do Bairro Santa Emília que recebe o Mutirão Todos em Ação — uma das maiores iniciativas de cidadania do país, que já ultrapassou a marca de quase 1 milhão de atendimentos prestados à população. A ação reúne mais de 300 serviços gratuitos em uma manhã voltada à inclusão, ao cuidado e ao fortalecimento dos vínculos comunitários.

As atividades terão início às 8h e seguem até o meio-dia, na Escola Municipal Maria Tereza Rodrigues, localizada na Rua Coronel Adauto Barbosa, nº 350. Entre os serviços oferecidos estão emissão e atualização de documentos (Carteira de Trabalho), atendimentos de vacinação, orientação jurídica e social, cortes de cabelo, consultas veterinárias, atividades recreativas para crianças, entre outros atendimentos.

O evento é resultado de uma ampla articulação entre diversos setores públicos e entidades parceiras, como a Prefeitura de Campo Grande, Câmara Municipal, Governo do Estado, Fecomércio MS, Senac, projeto Mutirão e dezenas de secretarias e instituições que se unem para levar cidadania aos bairros.

Além do acesso a serviços essenciais, o mutirão também promove cultura e entretenimento, com atividades educativas, sorteios e exposições, proporcionando um ambiente acolhedor para toda a família.

Para utilizar os serviços, é necessário apresentar os documentos originais e levar uma cópia. A expectativa é de grande participação da comunidade, em mais uma edição marcada pela promoção da cidadania e pela presença do poder público junto à população.

A prefeita Adriane Lopes ressalta que o Mutirão Todos em Ação é uma ferramenta de transformação que leva dignidade às regiões mais afastadas. “O projeto simboliza o cuidado com as pessoas. Quando levamos serviços básicos para mais perto das famílias, estamos construindo uma cidade mais humana e com mais oportunidades para todos. É assim que Campo Grande segue avançando, com justiça social e compromisso com a população”, afirmou.

Serviço

Mutirão Todos em Ação – Bairro Santa Emília

Data: 31 de maio (sexta-feira)

Horário: das 8h às 12h

Local: Escola Municipal Maria Tereza Rodrigues

Endereço: Rua Coronel Adauto Barbosa, nº 350 – Bairro Santa Emília