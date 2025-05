“A política para o idoso não começa na velhice. Começa na infância”, diz Renato Câmara

O envelhecimento populacional deixou de ser um fenômeno distante. No Mato Grosso do Sul, ele já está batendo à porta — e com ele surgem desafios que exigem ação imediata do poder público e da sociedade. Foi essa a tônica da live “Envelhecer com Dignidade: desafios e perspectivas para a Assistência Social em Mato Grosso do Sul”, que reuniu especialistas, gestores e parlamentares, na manhã desta segunda, dia 26 de maio.

O deputado estadual Renato Câmara, presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, foi um dos convidados e defendeu uma visão mais ampla sobre o envelhecimento. “A política pública para a pessoa idosa não deve começar quando a velhice chega. Ela precisa ser construída ao longo de toda a vida, desde a infância. É assim que se garante dignidade no envelhecer”, afirmou durante sua participação.

Realizada pelo Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas/MS) e transmitida pela plataforma Streamyard, a atividade trouxe um diagnóstico claro: não basta discutir envelhecimento, é preciso planejar a vida inteira.

Frente Parlamentar como modelo para o país

Renato destacou o papel estratégico das frentes parlamentares como espaço permanente de diálogo e construção coletiva. “Nosso modelo aqui no Mato Grosso do Sul virou referência nacional justamente porque não é uma frente de deputados. É uma frente da sociedade, onde os idosos têm voz, onde as instituições constroem junto.”

Esse caminho, segundo ele, precisa ser seguido por outros estados e municípios. A participação da sociedade civil nos conselhos e frentes parlamentares é o que garante que as decisões não fiquem restritas ao ambiente político, mas reflitam as reais necessidades de quem vive o envelhecimento.

O debate trouxe à tona problemas que se agravam com o aumento da população idosa: violência, abandono, solidão e vulnerabilidade. Para isso, é fundamental qualificar os serviços de referência, criar redes de apoio e garantir acessibilidade, educação continuada, saúde, cultura e aplicação efetiva das leis.

Renato foi enfático ao dizer que “o cuidado com a pessoa idosa não é atribuição exclusiva da assistência social. É uma responsabilidade coletiva, intersetorial e cidadã.”

O evento foi mediado pela conselheira Márcia T. Ratti, e contou com a participação de autoridades como a Secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patrícia Elias Cozzolino, e o presidente do Ceas/MS, Sérgio Wanderly Silva.

O professor Eduardo Ramirez Mesa, da UFMS, apresentou um panorama preocupante sobre o envelhecimento no Estado e os impactos sociais. Já a secretária executiva de assistência social, Taciana Afonso Silvestrine, detalhou os desafios na implantação de serviços específicos para essa população.

O consenso que ficou da live é que o envelhecer digno começa muito antes da velhice. E construir políticas de Estado — e não apenas de governo — é urgente.

Renato encerrou sua fala reafirmando o compromisso da Frente Parlamentar. “Vamos continuar legislando, ouvindo, dialogando e construindo. Porque envelhecer é um privilégio, e garantir que isso aconteça com dignidade é dever de todos nós.”

