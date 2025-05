Capacitação da SAS foca no protagonismo e destaca a importância do papel de líder no SUAS

Com o objetivo de fortalecer a política de gestão do Suas e promover uma reflexão quanto ao trabalho dos gestores que atuam nos equipamentos da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), a superintendência do Sistema Único de Assistência Social (Suas), deu início ao curso “Formação de Gestores: Protagonismo no Sistema Único da Assistência Social – SUAS”.

A ideia, além de qualificar os profissionais, é fortalecer o papel de liderança dos gestores, enfatizando as características que levam o profissional a exercer um papel de liderança transformadora, que articula territórios, mobiliza equipes, dialoga com a sociedade civil e busca soluções criativas para enfrentar os desafios cotidianos da política de assistência social.

De acordo com a superintendente de Gestão do Suas, Marcilene Rodrigues, a capacitação foi pensada para fortalecer essa atuação, reconhecendo que o protagonismo na gestão pública não surge espontaneamente, mas é construído por meio do conhecimento, da escuta sensível, da prática cotidiana e da capacidade de promover mudanças reais na vida das pessoas.

O espaço também busca reconectar os participantes com os fundamentos do Suas, refletir sobre avanços, revisar práticas e fortalecer a identidade dos gestores públicos. Organizado pela Gerência de Gestão da Escola do Suas, o curso atenderá 78 gestores, que atuam nas unidades de atendimento à população da SAS. A iniciativa conta com uma carga horária total de 32 horas, distribuídas em oito encontros semanais, realizados até o final de julho, divididos em três turmas.

Qualificação

O conteúdo da capacitação tem como foco o conceito de inteligência emocional e clima organizacional, tipos de equipe, aspectos biopsicossociais de equipe, motivação, e sentimento de pertencimento, comunicação assertiva no trabalho; conceitos de ferramentas de feedback e suas vantagens ao aplicá-las, além de abordar a diversidade no ambiente de trabalho e como promover a inclusão.

“A sociedade e os nossos usuários, quando eles vêm em busca do serviço de assistência, vêm em busca de respostas. E qualificar a resposta é também um grande desafio nosso. Essa formação é para a gente pensar o Suas de forma coletiva, participativa, eficaz e eficiente. Por isso depende de cada um de nós sermos uma ponte entre os trabalhadores e usuários dessa política porque ao longo dos anos o Suas tem se consolidado como uma política de Estado, fundamentada na universalidade, na proteção social e na garantia de direitos”, pontuou Marcilene.

A aula inaugural foi ministrada pela psicóloga Vânia Aquino, especialista em Psicologia Positiva, com mestrado em Programação Neurolinguística (PNL), além de MBAs em Gestão Empresarial e Pessoas e Liderança pela FGV. Vânia é facilitadora da Points Of You Brasil, consteladora organizacional e familiar e professora executiva do Instituto de Gestão e Competências Organizacionais (IGCO).

Com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas e organizações, Vânia fez, na abertura do curso, uma reflexão sobre o novo papel do líder, os desafios no ambiente de trabalho, a construção de soluções por meio da melhoria contínua e o reconhecimento do potencial individual de cada participante.

“Quem se propõe a ser líder enfrenta um desafio que é o de desenvolver pessoas. E o que torna o profissional líder de fato, é a capacidade de influenciar pessoas, que é diferente de manipular. Dessa forma eu consigo dar uma direção e se a equipe confia nessa direção eu crio uma gestão por confiança”, disse.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, frisou que o caminho para a construção de um líder passa pela capacitação, por isso a importância das formações continuadas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“A liderança exige que você tenha realmente o desejo em ocupar aquele posto e firmeza no papel que está desempenhando. Ser líder não é simplesmente ser um chefe de setor. É uma condição que exige de nós coragem e capacidade de bater no peito e falar que somos capazes de tomar determinada decisão porque temos o conhecimento para isso. Só que isso eu preciso buscar, eu preciso construir, eu preciso capacitar e é isso que nós estamos fazendo aqui”, destacou a secretária.

Formação continuada

A Gerência de Gestão da Escola do SUAS tem como foco este ano, a promoção da educação permanente e da qualificação profissional.

As ações educativas são direcionadas a trabalhadores, gestores e conselheiros da assistência social, com um foco crescente na expansão de cursos para Organizações da Sociedade Civil.

Em 2024, a Escola do SUAS realizou 2.901 inscrições em cursos e ações educativas, que incluem uma variedade de temas, tanto na área de educação permanente quanto na de qualificação profissional, como oficina para entrevistadores do Cadastro Único, higiene e manipulação de alimentos, primeiros socorros, gestão pública: princípios éticos e relações humanas, Encontro de Redes: direitos LGBTQIA+ nos territórios e introdução ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Do início do ano até o momento mais 400 servidores já passaram pelas oficinas de capacitação.