Campanha “Doador Comunitário” Mobiliza Campo Grande para Doação de Sangue

Durante o mês de maio, a Superintendência Comunitária (Sucom), vinculada à Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), promoveu a campanha “Doador Comunitário” em parceria com o Hemosul da Santa Casa de Campo Grande. O objetivo da iniciativa foi incentivar a doação de sangue, mobilizando cidadãos de todas as regiões da cidade. Ao final da campanha, quase 100 doadores foram encaminhados para contribuir com essa causa nobre.

Chiquinho Teles, superintendente da Sucom, destacou a importância da campanha: “A doação de sangue é fundamental para salvar vidas. Nossa missão foi levar a conscientização a todas as comunidades de Campo Grande, e o resultado foi muito positivo. Cada doador faz a diferença, e estamos empenhados em continuar essa luta.”

Entre os doadores, esteve a diretora executiva da Sear, Ana Luiza Lourenço, que participou da ação pela primeira vez. “Foi uma experiência muito significativa para mim. Saber que meu gesto pode ajudar alguém em necessidade é gratificante. Espero que mais pessoas se inspirem e também venham doar”, afirmou Ana Luiza.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul também se uniu à campanha, levando parte do batalhão em treinamento para participar da doação. O Tenente Figueiredo comentou: “Recebemos um convite da Sucom, e como também estamos em campanha do Maio Amarelo, que visa à conscientização para a redução de acidentes de trânsito, unimos forças para aumentar ainda mais essa boa ação”.

O Segundo Tenente, Fábio Dias de Oliveira, ressaltou a importância da conscientização. “É de suma importância, e nossa corporação sempre busca promover a doação de sangue e participar dessas campanhas. Eu já doei outras vezes e sempre me coloco à disposição”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Edilene de Sá, coordenadora do Hemosul, também expressou sua satisfação com a campanha: “Iniciativas como essa são essenciais para manter nossos estoques de sangue adequados. A doação é um ato de amor ao próximo, e cada doador tem a capacidade de salvar até quatro vidas. Agradecemos a todos que participaram e incentivamos mais pessoas a se tornarem doadoras”.



Requisitos para ser doador

Os requisitos para se tornar um doador de sangue, incluem os seguintes critérios:

Idade: O doador deve ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis.

Peso: É necessário pesar, no mínimo, 50 kg.

Saúde: O doador deve estar em boas condições de saúde, sem doenças infecciosas ou crônicas que possam ser transmitidas pelo sangue.

Alimentação: Recomenda-se que o doador tenha se alimentado bem antes da doação, evitando refeições pesadas ou gordurosas.

Uso de medicamentos: Alguns medicamentos podem desqualificar temporariamente ou permanentemente um doador, dependendo do tipo e da dose.