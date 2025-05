Prefeitura de Campo Grande participa do Programa MS Ativo Municipalismo

A Prefeitura de Campo Grande participa nesta segunda-feira (26) do Programa MS Ativo Municipalismo. O programa do Governo do Estado visa consolidar o novo modelo de cooperação interfederativa entre Estado e prefeituras. A Capital está entre as 11 cidades da região que irão levar demandas e solicitações ao Governo do Estado em busca de ampliar a efetividade das políticas públicas. O programa acontece no auditório do Senac Hub, ao lado do Horto Florestal.

O objetivo é instituir um modelo de gestão pública orientado por resultados, baseado em dados e metas a serem alcançadas, de forma a garantir entregas mais qualificadas para a população. Com isso, o Governo e as prefeituras desenvolvem ações personalizadas, voltadas às demandas locais específicas de cada município.

Para a prefeita Adriane Lopes, a iniciativa fortalece o protagonismo municipal e com apoio do Governo do Estado, a cidade leva mais melhorias a população. A prefeitura aproveita o momento para fazer solicitações em infraestrutura e na área da saúde.

“A proximidade com o governo do Estado é fundamental. Nós, prefeitos, fazemos a gestão dos municípios — no meu caso, da Capital — e conseguimos avançar até certo ponto. Mas é a parceria com o Governo do Estado que nos permite ir além e entregar mais resultados para a população. Esse seminário é muito importante. Estamos aqui justamente para apresentar as demandas de Campo Grande e buscar essa parceria com o governador Eduardo Riedel, para que possamos atender aos anseios da população, especialmente nas áreas de infraestrutura e saúde. Hoje estamos trazendo esses pedidos, que vêm diretamente da população, com a expectativa de conseguir recursos e inovação para investir na nossa cidade”, disse a prefeita Adriane Lopes.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Rodrigo Pérez, secretário de Estado do Governo e Gestão Estratégica, destaca que os municípios participantes vão manter o espaço de diálogo, com o objetivo de aprofundar as discussões técnicas ao longo do dia para aprimorar cada vez mais a modalidade de cooperação.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Se eu pudesse resumir o dia de hoje em uma palavra, seria: cooperação. O Programa Imersivo nasceu justamente com esse propósito: atender às demandas dos municípios. É o que o governador tem feito nas últimas três ou quatro semanas — ouvindo cada prefeito, cada vereador, cada presidente de Câmara — para entender o que cada município precisa, e, assim, o Estado poder atuar para ajudar a resolver.”

Cláudio Mendonça, diretor-superintendente do Sebrae/MS, enfatiza a ação integrada ao Sistema S. “A proposta do Sebrae é justamente essa: reforçar a importância de estarmos juntos, governo e municípios, promovendo cooperação, como o Rodrigo destacou, e trabalhando com dados, conhecimento e transparência. É com essas ferramentas que conseguiremos levar mais gestão para todos os municípios.Este trabalho que estamos realizando tem o objetivo de levar mais transparência para a gestão, aprimorar os modelos administrativos, levar informação, números, dados — enfim, transformar tudo isso em conhecimento prático, como vocês têm feito tão bem com suas equipes. E é esse conhecimento que permite trabalhar mais e melhor, com eficiência, com inteligência, e sempre com troca de experiências.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS



Representando os secretários dos municípios e do Estado, a secretária de Estado de Assistência Social, Patrícia Cozzolino afirma que os poderes devem unir esforços e estreitar a relação.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, temos um olhar especial para o desenvolvimento social. Não adianta o Estado crescer economicamente se esse avanço não for acompanhado por melhorias na educação, saúde e assistência social. Caso contrário, a desigualdade social só aumenta — e é exatamente isso que o governo quer evitar. Por isso, o fortalecimento do municipalismo é fundamental, para que o PPA dos municípios dialogue com o PPA do Estado. É esse alinhamento técnico que faz os indicadores avançarem.”

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, enfatiza que o encontro em Campo Grande é muito importante, pois reforça o vigor do Estado e o papel fundamental da economia local. “No modelo cooperativo, como bem disse nosso secretário, o foco está na integração, cooperação e entendimento mútuo. Quando percorremos o Estado durante a construção do PPA, a intenção foi justamente essa: ouvir os municípios e transformar esse sentimento coletivo em um plano estadual conectado à realidade local. Quando o governo se dispõe a receber prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras nos 79 municípios, ele está ouvindo a sociedade — porque essas lideranças representam diretamente as demandas da população, seja em saúde, educação, assistência social ou infraestrutura.

Com essa escuta ativa, o Estado erra menos, aplica melhor os recursos e, acima de tudo, fortalece as políticas públicas de forma mais eficiente e justa”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

MS Ativo

Estão sendo realizados seminários regionais para a apresentação do Ciclo 2025 do Programa MS Ativo Municipalismo aos prefeitos e gestores municipais. Já ocorreram os encontros das regiões de Coxim e Três Lagoas, e agora é a vez da região de Campo Grande, atendendo os municípios de Bandeirantes, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos, totalizando 11 municípios integrados.

Do Executivo de Campo Grande, secretários de pastas importantes e compareceram na abertura do evento, onde técnicos e servidores devem participar das conferências.

O programa MS Ativo Municipalismo é uma ação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul que propõe um novo conceito de cooperação entre o Estado e os municípios.

Ainda serão realizados encontros nas cidades-polo de Naviraí, Nova Andradina, Corumbá, Jardim, Ivinhema e Dourados, com o objetivo de atender todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Durante os encontros, são fornecidas orientações técnicas, por meio da Oficina de Alinhamento Estratégico, que promove o alinhamento das políticas públicas entre Estado e municípios nas seguintes áreas: educação, saúde, assistência social, ambiente de negócios e infraestrutura.

O MS Ativo materializa os quatro eixos do governo: verde, por integrar ações sustentáveis; próspero, ao promover o desenvolvimento regional; digital, ao usar ferramentas de inteligência de dados para a tomada de decisões; e inclusivo, ao respeitar realidade e as demandas de cada cidade, melhorando a vida das pessoas.

A programação inclui apresentações sobre o Plano Plurianual (PPA) municipal, contrato de gestão municipal e oficinas temáticas voltadas às áreas de infraestrutura, saúde, educação, assistência social e desenvolvimento local.

#ParaTodosverem As imagens de capa e internas mostram autoridades e participantes do evento.