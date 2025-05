Polícia Civil cumpre mandado de prisão definitiva em São Gabriel do Oeste por Estupro de Vulnerável

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), cumpriu na manhã desta segunda-feira (26) mais um mandado no âmbito da Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça.

O preso, identificado pelas iniciais L.P.F., de 58 anos, foi localizado no Bairro Gramado, na cidade de São Gabriel D’Oeste. Contra ele havia sentença definitiva pelo crime de Estupro de Vulnerável, com pena de 9 anos de reclusão em regime fechado.

A prisão reforça o compromisso da Polícia Civil com a responsabilização dos autores de crimes sexuais e com a proteção integral das crianças e adolescentes. As ações seguem intensificadas em todo o Estado durante o período da operação.