Frente fria deve derrubar temperaturas a partir desta terça-feira

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que uma nova frente fria deve chegar ao Rio Grande do Sul entre terça-feira (27) e quarta-feira (28).

De acordo com o órgão, o choque das massas de ar quente e frio pode provocar tempo severo , inicialmente, em estados da Região Sul e em áreas entre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

“Além da chuva, haverá queda brusca das temperaturas sobre essas áreas”, informou o boletim.

Segundo o Inmet, uma intensa massa de ar frio, empurrada por um anticiclone presente na retaguarda da frente fria, deve avançar para latitudes mais baixas, chegando até Rondônia, Acre e Amazonas .

“Evidenciando, desta forma, o episódio de friagem mais intenso ocorrido este ano na Amazônia até então”.

O boletim mostra ainda que o ar frio bastante intenso, que pode resultar em temperaturas negativas, somado à condição de chuva, mesmo que pequena, pode favorecer a ocorrência de neve, pontual, em áreas das serras gaúcha e catarinense na próxima quinta-feira (29).

A expectativa é que as temperaturas mínimas fiquem em torno de 3 e 5 graus Celsius (°C) em alguns estados do Sul. A previsão do I nmet cita geada ampla não apenas nesta região, mas também em algumas áreas do sul do Mato Grosso do Sul.

Na quinta-feira , há ainda possibilidade de quedas de temperatura em áreas de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro.