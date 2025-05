Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tentativa de feminicídio

M.R.C. teria praticado o crime em Goianésia-GO. Ele foi localizado após monitoramento feito pela equipe do GARRAS, em seguida foi encaminhado para a sede da Especializada, onde foi formalizada a prisão.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), cumpriu na tarde deste domingo (25), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 33 anos, procurado pela prática do crime de feminicídio tentado, em apoio à Polícia Militar de Goiás (Patrulha Rural). A captura ocorreu no bairro Coophavilla II, em Campo Grande-MS.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.