Polícia Civil apreende diversas armas de fogo durante ações em Porto Murtinho e Jardim

Ao chegarem no local, os policiais realizaram buscas pelo indivíduo, mas ele havia tomado rumo ignorado. Os demais funcionários da fazenda indicaram, no alojamento da propriedade, onde o autor estaria dormindo, local em que os policiais verificaram a existência de duas armas de fogo, tipo carabina, nos calibres .22 e .38.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Em outra ação, ainda em Jardim, os policiais, durante investigações de abigeato na região de Jardim/Alto Caracol, se deslocaram até uma fazenda para cumprimento de ordem judicial (mandado de prisão) de indivíduo com passagens por homicídio na forma tentada e porte ilegal de arma de fogo.

Ao chegarem na propriedade rural já foi possível visualizar uma arma de fogo, tipo carabina, calibre .22, pronta para uso próxima ao autor. Por não possuir qualquer registro para posse do armamento, recebeu voz de prisão, sendo que durante buscas detalhada em sua residência, os policiais localizaram mais uma carabina calibre .22 e também um fuzil de uso restrito de calibre 7mm, bem como munições de calibre .22 e calibre .38.

As informações obtidas durante investigações de abigeato da DELEAGRO levaram à identificação do autor, o qual estaria na posse de armas de fogo.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia de Combate a Crimes Rurais e Abigeato – DELEAGRO, com o apoio da Delegacia Regional de Jardim e 1ª DP Jardim, durante investigações de abigeato na região de Porto Murtinho, efetuaram a prisão em flagrante de um homem de 57 anos na posse de arma de fogo de uso restrito. A ação foi realizada na sexta-feira (23).

