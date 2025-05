Comissão promove seminário sobre a PEC da Segurança Pública

Segundo o deputado, o seminário busca garantir um debate amplo e qualificado, com a participação de diferentes setores, incluindo a sociedade civil organizada, especialistas, representantes das forças de segurança e demais interessados.

A proposta está baseada em um tripé: constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), hoje amparado por lei ordinária ( Lei 13.675/18 ); amplia competências de órgãos de segurança, como a Polícia Federal (PF); e fortalece o papel da União no planejamento e na coordenação da segurança pública.

A PEC reconfigura a estrutura de segurança pública no Brasil, buscando maior integração e coordenação entre os diferentes níveis federativos e órgãos de segurança.

O debate foi solicitado pelo deputado Nicoletti (União-RR) e será realizado no plenário 6, após as votações da comissão.

