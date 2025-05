PCMS participa de Congresso Internacional Autismo Sem Fronteira realizado em Campo Grande

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Polícia Civil, representada pelas delegadas Elaine Ishiki Benicasa, do Setor de Promoção da Igualdade (SEPROI), Nelly Macedo Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEPCA e o delegado Alberto Miranda da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância, Juventude – DEAIJ, participou do “II Congresso Internacional Autismo Sem Fronteira” realizado no sábado (24) pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo.

O evento atraiu especialistas, autoridades, profissionais da área e cidadãos interessados no tema.

O nome Autismo Sem Fronteiras reflete a nossa intenção de transcender as limitações geográficas e culturais na forma de perceber, entender e vivenciar os autismos existentes nas mais diversas camadas sociais, tendo como foco as últimas atualizações em pesquisas científicas sobre tratamentos que sejam efetivos para a evolução clínica e qualidade de vida dos autistas e de suas famílias.