Ação conjunta resulta em captura de condenado por tráfico de drogas em Naviraí

Atuação conjunta entre Delegacia Especializada de Polinter e Capturas – Polinter e Delegacia Regional de Polícia de Naviraí resultou na prisão de A.S. (47), o qual possuía em seu desfavor mandado de prisão decorrente de sentença condenatória por tráfico de drogas, oriundo da comarca de Maringá/PR. O condenado estaria residindo em Naviraí.

O Delegado de Polícia da Especializada realizou contato com o Regional de Naviraí, passando-lhe as informações necessárias à diligência visando o cumprimento do aludido mandado de prisão.

Por sua vez, a Delegacia Regional coordenou a atuação dos policiais de sua equipe e, nesta segunda-feira (26), procederam à prisão do foragido da justiça paranaense.