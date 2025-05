Polícia Militar em Três Lagoas recupera celular furtado e realiza a prisão de receptadores

Três Lagoas – MS, no dia 25 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram um celular furtado e realizaram a prisão de receptadores.

Neste domingo, por volta das 19h50, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM tomou conhecimento de um furto de um aparelho celular em que a vítima ao perceber o desaparecimento do bem, realizou uma ligação para o referido número, que foi atendido por um indivíduo que afirmou estar na posse do aparelho e propôs um encontro em via pública, na localidade conhecida como Invasão do Guanabara. De posse das informações os policiais deslocaram na rua Teotonio Pimentel Mendes, onde realizaram a abordagem policial de dois indivíduos, quando em busca pessoal, foi localizado na posse do abordado de 36 anos o aparelho celular da vítima.

Durante entrevista o abordado relatou ter compro pelo valor de R$ 200,00 de um indivíduo (masculino de 26 anos) que foi localizado pelos militares e veio a declarar ter adquirido de usuário de “crack”.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram cientificados de seus direitos constitucionais, e encaminhados para a Delegacia de Polícia, onde foram apresentados.

