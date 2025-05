Polícia Civil prende em flagrante suspeito de tentativa de homicídio em Miranda

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na manhã de ontem (25), a Delegacia de Miranda prendeu, em flagrante R.G., de 48 anos, após tomar conhecimento pelo Hospital Municipal que havia dado entrada um homem com ferimentos produzidos por arma branca, ocorrido na noite anterior (24). A vítima L.F.S, de 39 anos, foi atingido por múltiplas perfurações de faca, em região de tórax, cabeça, mãos e dorso. Ainda consciente, o homem indicou que o autor do esfaqueamento teria sido seu tio, R.G, sendo posteriormente encaminhado com vaga zero para hospital de Campo Grande.

De posse dessas informações, a equipe da Delegacia diligenciou até área rural da cidade e localizou o autor em sua residência, dormindo e com a faca utilizada para executar o crime próxima a ele, ainda manchada de sangue. O autor admitiu o crime, alegando que estavam ingerindo bebida alcoólica, quando se desentenderam e seu sobrinho passou a quebrar objetos na casa, momento que ele se apossou de uma faca e desferiu os golpes.

R.G foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda para os procedimentos de praxe, onde permanece à disposição da Justiça.