Frente Parlamentar recebe Defensoria para ações quanto à fraude da Previdência

A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa recebe na quarta-feira (28), a partir das 14h, representantes da Defensoria Pública Estadual e da Defensoria Pública da União, para debater ações urgentes de prevenção e responsabilização quanto à Fraude Previdenciária contra as pessoas idosas.

O evento ocorre no Plenário Júlio Maia, por proposição do deputado Renato Câmara (MDB), coordenador da Frente. Segundo a assessoria do deputado, a pauta ainda contempla explanações sobre as Conferências da Pessoa Idosa nas etapas municipal, estadual e nacional e também a divulgação do calendário de ações do Junho Prata 2025 por força da Lei Estadual 5.215/2018 – reveja clicando aqui o evento do ano passado.

A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa foi instituída pelo Ato da Mesa Diretora 33/2023. Tem entre os objetivos reunir os parlamentares que têm preocupação especial sobre o tema e promover debates, com a participação dos mais diversos segmentos da sociedade civil para formulação de políticas públicas voltado a esse público. Saiba mais aqui .