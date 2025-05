Assistente virtual Glória já responde em média 6 mil mensagens por dia no Detran de MS

Lançada oficialmente no dia 6 de maio de 2025, a atendente virtual Glória já se tornou uma aliada indispensável na modernização do atendimento ao cidadão pelo Detran-MS. Em alguns dias de funcionamento, a ferramenta acumula média de 300 atendimentos por dia e mais de 6 mil mensagens trocadas diariamente por WhatsApp.

Desenvolvida com inteligência artificial, a Glória foi criada para oferecer um atendimento ágil, prático e acessível, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, diretamente pelo número (67) 3368-0500. Em um cenário de digitalização dos serviços públicos, a assistente surge como resposta à crescente demanda por canais eficientes e humanizados, mesmo que virtuais.

Os dados iniciais de uso revelam os temas mais procurados pelos usuários: 34% das interações são relacionadas a veículos, 25% à habilitação, 32% ao atendimento humano, reforçando a integração entre o digital e o presencial, e 9% consultaram dados de infrações.

Além de orientar e esclarecer dúvidas, a Glória também realiza agendamentos, oferece consultas de pontuação, débitos de veículos, orientações sobre renovação de CNH, emissão de guias e outros serviços essenciais. Isso tem contribuído para reduzir a sobrecarga no atendimento físico e proporcionar mais autonomia ao cidadão que não precisa ir até uma Agência do Detran-MS.

“A Glória não é apenas uma assistente virtual, é um marco na transformação digital do Detran-MS. Com ela, estamos elevando o padrão de atendimento ao cidadão, oferecendo mais agilidade, precisão e autonomia. Essa inovação representa nosso compromisso permanente com a modernização dos serviços públicos e com a entrega de soluções que realmente facilitam a vida das pessoas”, afirma Rudel Trindade, Diretor-Presidente do Detran-MS.

A escolha do nome "Glória" representa não apenas a humanização da tecnologia, mas também a conquista de um novo patamar de atendimento no serviço público estadual.

Com linguagem simples e navegação intuitiva, a Glória reafirma o compromisso do Detran-MS com a inovação e a excelência no atendimento, tornando o acesso aos serviços cada vez mais democrático e eficiente.

Quer ser atendido com rapidez e facilidade? Fale com a Glória pelo WhatsApp (67) 3368-0500.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Foto: Rachid Waqued