Polícia Militar recebe visita e participa de aniversário de criança em Coxim

Coxim (MS): Na manhã do dia (23), o 5º Batalhão de Polícia Militar recebeu uma visita muito especial: o pequeno Ravi Samuel, de apenas 3 anos, realizou o sonho de conhecer de perto a rotina dos policiais militares em Coxim/MS.

Durante a visita, Ravi pôde conhecer as instalações do quartel, conhecer os alunos-soldados e, para sua maior alegria, dar uma volta em uma viatura da Polícia Militar. Encantado com cada momento, o menino falou diversas vezes sobre seu maior sonho: ser policial.

acolhimento de Ravi pelos Alunos-soldados Mas a surpresa não parou por aí. No dia 25, data em que foi realizada a sua festa de aniversário, Ravi recebeu a visita de uma guarnição de serviço que fez questão de prestigiar o pequeno aniversariante. A presença dos militares tornou o dia ainda mais especial e inesquecível para ele e sua família. O 5º Batalhão de Polícia Militar agradece o carinho da família e deseja ao Pequeno Ravi que nunca desista dos seus sonhos, e que continue sendo esse exemplo de admiração e respeito pela instituição. Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM







