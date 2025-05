Polícia Militar prende homem por ameaça e apreende armas de fogo em Rio Verde

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

Com o apoio de outra guarnição, os militares foram até o endereço e localizaram o suspeito. Durante a busca no imóvel, os policiais encontraram um revólver, uma espingarda calibre .22, diversas munições e coldres.

Temendo pela própria segurança, a mulher informou ainda que o companheiro possuía armas de fogo guardadas em sua residência, situada na Avenida Almir Sater, no Bairro Nova Esperança.

De imediato, os policiais se deslocaram ao local e, em contato com a vítima, foram informados que o casal estava ingerindo bebida alcoólica há várias horas, quando, por ciúmes de um conhecido que a cumprimentou, o homem passou a ameaçá-la de morte e a proferir diversos xingamentos.

A guarnição de serviço foi acionada por uma mulher de 43 anos que relatou estar sendo ameaçada pelo marido em uma praça localizada na Rua Barão do Rio Branco, região central da cidade.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.